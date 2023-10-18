النائب علاء عابد: الشعب المصري مستعد للتظاهر لرفض أي مساس بالسيادة المصرية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني بشأن مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية وجهت رسائل قوية للعالم وتأكيد على دور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن حديث الرئيس السيسي اليوم جاء حاسمًا وقطع الطريق على كل المحاولات التي تستهدف استدراج الدولة المصرية في الأزمة أو النيل من السيادة المصرية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،أن مصر وقيادتها السياسية وشعبها قادرون على حماية الأمن القومي المصري، قائلا نقف خلف القيادة السياسية وخلف قائدنا فآمن مصر خط أحمر ولن نتهاون فيه.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الشعب المصري مستعد للخروج للتظاهر لرفض أى مساس بالسيادة المصرية وأى محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى مصر.



ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت صاحبة الريادة الدولية في مختلف الجهود والمحاولات السابقة لحل تلك القضية، ودعوتها لقمة دولية وإقليمية في القاهرة للسلام خير دليل على حرصها على القيام بدورها تجاه أشقائها من الدول العربية والإسلامية، لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول.



وتابع النائب علاء عابد، أن موقف مصر الرافض لأى محاولة تهجير قسرى للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضية الفلسيطينية على حساب دول الجوار.