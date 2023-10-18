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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أمريكا: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات لغزة

الرئيس بايدن ونتنياهو
الرئيس بايدن ونتنياهو

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، وأن بلاده ستقدم 100 مليون دولار مساعدات لغزة والضفة الغربية، داعيا الكونجرس إلى زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية في إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، إنه طالب الحكومة الإسرائيلية بضرورة السماح بدخول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة، لافتا إلى معاناة أبناء الشعب الفلسطيني الكبيرة جراء ما يجري.

وأكد بايدن أن أمريكا ستبقى إلى جانب إسرائيل في هذه الأيام المظلمة، مطالبا بضرورة العمل على تحقيق حل الدولتين واندماج إسرائيل في محيطها.

 

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