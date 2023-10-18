انطلاق معرضي مصر للطاقة وفايريكس مصر 29 أكتوبر

يقام معرض مصر للطاقة ٢٠٢٣ بالتزامن مع معرض فايريكس مصر لمكافحة الحرائق تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البيئة ووزارة التجارة والصناعة وبدعم وزارة الإنتاج الحربي.



معرض مصر للطاقة هو الحدث الرائد في مجال الطاقة في شمال إفريقيا. وسوف يقام في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 في مركز القاهرة الدولي للمعارض ويُركز على آخر التطورات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل والتوزيع وتوليد الطاقة والحلول الذكية.



شارك في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض الدكتورة أحلام فاروق، رئيسة الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة، وأحمد عاطف عثمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة Atos Generators ، وراما حمصي مديرة معرضي مصر للطاقة وفايركس.

ناقش المتحدثون أهمية معرض مصر للطاقة 2023 في تسريع التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة وأكثر سلاسة وكفاءة في مصر ومنطقة شمال إفريقيا.

كما تم تسليط الضوء على برنامج المعرض والعارضين والرعاة، وحثوا الشركات وأصحاب المصلحة على التسجيل للمشاركة. كما تحدثوا عن الأساليب الرامية إلى تحسين استراتيجيات السلامة والوقاية من الحرائق، وابتكار حلول ذكية وآمنة لمستقبل أكثر أمانًا.



قالت الدكتورة أحلام فاروق: "مصر ملتزمة بالتحول إلى مستقبل طاقة نظيفة وأكثر استدامة. وسيكون معرض مصر للطاقة 2023 حدثًا رئيسيًا في هذه الرحلة، فهو شهادة على كيفية قيادة مصر الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة. ونتطلع إلى الترحيب بأكبر شركات الطاقة في مصر والمنطقة ونأمل أن نرى تأثير هذا المؤتمر في المستقبل القريب."



أضافت راما حمصي: "الحلول الذكية والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر من بين القطاعات الرئيسية لمستقبل الطاقة المستدامة". وسوف يعرض "مصر للطاقة 2023" أحدث تقنيات الطاقة الذكية والحلول من جميع أنحاء العالم. وندعو الزوار الى الحضور والتعرف على كيف يمكن لهذه التقنيات مساعدتهم على تقليل استهلاكهم للطاقة وتكاليفها، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.