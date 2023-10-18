Anker Innovations تطرح حلول مبتكرة في جيتكس 2023

أعلنت آنكر إنوفيشنز Anker Innovations، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، عن طرح مجموعة متنوعة ومبتكرة من المنتجات التي تشمل علامات تجارية متعددة في "أسبوع جيتكس للتقنية 2023"، وهو ما يؤكد التزامها بتقديم حلول ذكية ومتّصلة للمستهلكين والقطاعات المتعددة.

تشكل العلامتان التجاريتان "شواحن آنكر"Anker Charging و"ساوند كور" Soundcore Audio محط الاهتمام الأبرز ضمن المنتجات الجديدة التي تطرحها الشركة خلال الحدث.

تُعدّ، شواحن "آنكر" Anker Charging، التي حظيت بمكانة ريادية في المعرض، العلامة التجارية رقم 1 في العالم في إنتاج شواحن الهواتف المحمولة، تقدم لكم شاحن "المكعّب" Cube 3 في 1 المبتكر مع "ماج سيف" MagSafe، وهو حلّ شحن متميّز تمّ تصميمه بدقّة لتلبية متطلبات مستخدمي "آبل آيفون" Apple iPhone، مع الاستفادة من قدراته المغناطيسية. إلى جانب أن حل الشحن المبتكر هذا يضمن كفاءة شحن فعّال لأجهزتك، فهو يقدّم أيضاً بيئة شحن أنيقة وخالية من الفوضى، ومصمّمة خصّيصًا للتكنولوجيا المغناطيسية المدمجة في أجهزة "آبل". إن شاحن "المكعّب" Cube 3 في 1 الذي يُعدّ أكثر من مجرّد محطة شحن، يمثّل تقدّماً نوعياً نحو تجربة مستخدم مريحة ومتطورة تقنياً، مما يضمن سرعات شحن مثالية وأداءً ثاتباً بفضل تقنية "ماج سيف" MagSafe الخاصة به.

بالإضافة لذلك، يعمل الشاحن المتنقل "باور بنك" "آنكر برايم" Anker Prime سعة 20,000 مللي أمبير/الساعة، على تحويل مفهوم الشّحن الفائق السرعة إلى واقع، مما يضمن شحن أجهزة متنوعة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تتطلب طاقة هائلة، بسرعة عندما تحتاج إليها. يشتمل هذا الجهاز الصغير الحجم والعالي الكفاءة، على بطارية قويّة تبلغ سعتها 20,000 مللي أمبير/ الساعة، مما يجعله الرفيق المثالي للاستخدام اليومي والسفر، وهو ما يضمن عدم انقطاع الطاقة أبداً عن الأشخاص. يوفّر الشاحن إجمالي خرج طاقة تبلغ 200 واط، موزّعة بين منفذي USB-C استطاعة 100 واط، وهو ما يجعله ليس مجرد شاحن اعتيادي فحسب، بل يعمل على تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بكفاءة، بمعنى أنه يتيح شحن جهاز "ماك بوك برو" قياس 16 بوصة بنسبة 50% من الطاقة في غضون 40 دقيقة فقط عند استخدامه مع كبل وشاحن USB-C استطاعة 100 واط المدمج. ولعل ما يجعل هذا الشاحن أكثر تألقاً لا يقتصر فقط على ما يتمتع به من خرج الطاقة القوي فحسب، بل إن إمكانية إعادة الشحن السريع بقدرة 100 واط يُمكّن الشاحن المتنقل "باور بنك" من تجديد طاقته بالكامل خلال ساعة واحدة فقط، مما يضمن جاهزيته المستمرة لدعم الأجهزة. ولإتاحة مزيد من التفاعل مع المستخدم، جُهّز "آنكر برايم" Anker Prime بشاشة LCD ملوّنة ذكية، تجمع بين البراعة التكنولوجية والجاذبية الجمالية، كما أنها تأتي استمراراً لإرث "آنكر" Anker المتمثّل في تخطي حدود الإمكانات في تكنولوجيا الشحن.

من المقرر أن يتوفّر كلا شاحني "المكعّب" Cube 3 في 1 وشاحن "آنكر برايم" سعة 20,000 مللي أمبير/ الساعة خلال الربع الأول من عام 2024.

بالانتقال إلى الحلول الصوتية المزمع طرحها في حدث جيتكس جلوبال 2023، تبرز سمّاعات الرأس "ساوندكور سبيس ون" Soundcore Space One، المتميزة بتصميمها المبتكر وتقنية إلغاء الضوضاء المتقدّمة، باعتبارها الرفيق المثالي للمسافر، مما يضمن تجربة سمعية غامرة أينما ذهبت. تتميز سمّاعات الرأس بأغطية أذن ذات محور قابل للدوران بمقدار 8 درجات بتقنية Floating-Axis وعصابة رأس لتخفيف الضغط، مما يضمن خاصية ارتداء مريحة وقابلة للتكيف مع انحناءات الرأس، وهو ما يجعلها مثالية للاستخدام المكثّف أثناء الرحلات الطويلة. تعمل الهندسة الدقيقة على تقليل الضوضاء المحيطة بنسبة تصل إلى 98%، وخاصة المحادثات التي تشتّت الانتباه، وذلك من خلال توفير ميزة تخفيض الصوت الأقوى بمقدار ضعفين وكذلك خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيّف التي تلغي بذكاء الأصوات الخارجية والضوضاء المحتمل تسرّبه. وهذه السمّاعات لا توفّر تجربة صوت غامرة وهادئة فحسب، بل توفّر مشغّلات ديناميكية خاصة بها قابلة للتخصيص قياس 40 ملم لتمنح صوتاً شديد النقاء والوضوح وعالي الدّقة مع دعم برنامج ترميز الصوت منخفض التأخير (LDAC) للحصول على دقة وتفاصيل أكثر بثلاث مرات من برامج ترميز "البلوتوث" Bluetooth العادية، مما يتيح لك الاستمتاع بتجربة استماع غنيّة وغامرة. علاوة على ذلك، تضمن لك السمّاعات أيضاً فترة استخدام أطول لمدة تصل لغاية 55 ساعة من وقت اللعب. ستتوفر سمّاعات الرأس "ساوندكور سبيس ون" Soundcore Space One، التي تجمع بين الراحة وتقنية الصوت العالية المستوى، في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يعد الأشخاص كثيري التنقّل الانطلاق برحلة ممتعة بمرافقة أنغامهم المفضّلة أو البودكاست أو الاستمتاع بعالم من الهدوء التام بعيداً عن الضوضاء.

فيما يتعلق بمكبّرات الصوت التي تعمل بتقنية "بلوتوث" Bluetooth، فإن "ساوند كور موشن اكس 600"Soundcore Motion X600 ، لا يبرز فقط كأول مكبّر صوت محمول عالي الدقّة في العالم، ولكنه أيضاً تحفة فنية تنطوي على تجربة صوت محيطي رائعة، حيث تم تصميمه ببراعة ليغمر المساحة المحيطة بك بأجواء موسيقية نابضة بالحياة من خلال كونها سمّاعة لاسلكية تتميّز بصوت عالي الدقّة وتقنيّة صوت مبتكرة. تحتوي السماعات، التي تأتي في طليعة نظيراتها من حيث التصميم والخصائص العملية، على 5 مشغّلات و5 مكبّرات صوت متمركزة في أماكن استراتيجية لتقديم صوت يحيط بك من جميع الاتجاهات، مما يضمن تجربة استماع شاملة واستثنائية. وهذا الجهاز، المُغلّف بمعدن فاخر ومزوّد بمزايا فريدة، مثل قوة 50 واط من الطاقة، وبرنامج ترميز الصوت منخفض التأخير (LDAC)، و15 ساعة من التشغيل بدون توقف، ليس مجرد مكبر صوت وحسب؛ بل إنه قطعة من الأعمال الفنية المتميزة المصممة للارتقاء بتجربة الاستماع الخاص بك إلى مستويات غير مسبوقة. وباعتباره أول جهاز يتم إطلاقه ضمن سلسلة مكبّرات الصوت "موشن" Motion العالية النقاء، سيتم طرح سمّاعات الرأس "ساوند كور موشن اكس 600" Soundcore Motion X600 لأول مرة في مصر في الربع الأول من عام 2024، مع خطط طموحة لطرح المزيد من هذه السلسلة الرائدة في المستقبل القريب.

وقال فراز مهدي، مدير عام شركة "انكر إنوفيشنز" Anker Innovations للشرق الأوسط وأفريقيا، "تؤكد مشاركتنا في جيتكس جلوبال 2023 التزامنا بتقديم حلول تقنية مبتكرة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع. وتجسّد مجموعتا "شواحن آنكر" Anker Charging و"سمّاعات ساوند كور" Soundcore Audio و"يوفي سيكيوريتي" eufy Security على وجه الخصوص، مدى التزامنا وتفانينا في توفير حلول موثوقة ومتقدّمة وسهلة الاستخدام. وهذه المنتجات، إلى جانب أنها تلبّي الاحتياجات الفورية للسوق، فهي توفّر أيضاً لمحة عن مستقبل الحياة الذكية والمتصلة. نحن متحمسون لعرض مجموعة واسعة من المنتجات التي سيتم طرحها على مدار العام، مما يعزّز مكانتنا وتواجدنا في المنطقة."

إن نظام المراقبة "يوفي سيكيوريتي" eufy Security يُعيد تعريف مفهوم المراقبة الأمنية المنزلية الحديثة بجرأة من خلال الكشف عن كاميرا "يوفي كام إي 330"eufy Cam E330 المصنّفة من الدرجة الأولى، والمصمّمة لتوفير مزايا مراقبة أمنية عالية الدقّة بدعم من تقنية "بايونك مايند" BionicMind™️ المبتكرة. وإلى جانب أن كاميرا "يوفي كام إي 330" eufy Cam E330 تعدّ الاسم الرديف للوضوح الذي لا نظير له، حيث توفّر رؤية نهارية وليلية عالية الوضوح بدقّة (4K HD)، فهي تضمن أيضاً جعل كل صورة يتم التقاطها نابضة بالحياة ومحدّدة المعالم، وذلك نتيجة لتزويدها بمستشعر فائق الحساسية وقدرات رؤية ليلية ملوّنة لا تفوّت أي تفاصيل، بصرف النظر عن ظروف الإضاءة. يعمل "نظام التتبع عبر الكاميرا" (Cross-Camera Tracking) الفائق التطور، إلى جانب تقنية "بايونك مايند" BionicMind™️ على تسريع عملية مراجعة الأحداث، إلى جانب أنه يحسّن ويقوّي أيضاً قدراتك الأمنية من خلال دمج خاصية التعرّف على الوجه التي تُميّز، بذكاء تام، بين أفراد العائلة والزوّار الغرباء. علاوة على ذلك، بفضل احتوائها على ميزة التشفير المتقدم الذي يحمي بياناتك، توفّر كاميرا "يوفي كام إي 330"eufy Cam E330 مشغل تخزين قوي بسعة 1 تيرابايت يمكنه حفظ التسجيلات المستمرة الواردة من أربع كاميرات "يوفي كام إي 330"eufy Cam E330 لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية توسيع نطاق التخزين المحلي لغاية 16 تيرابايت لحفظ محتوى يصل لغاية 6 أشهر من اللقطات الأمنية التي يتم تسجيلها لمدة 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.