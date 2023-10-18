مظاهرات حاشدة لأهالي الفيوم للتنديد بالاعتداء الاسرائيلى الغاشم على غزة

شهد ميدان السواقى بالفيوم، مظاهرة شارك فيها المئات؛ للتنديد بالاعتداء الاسرائيلى الغاشم على فلسطين وقصف المنازل والجريمة الكبرى والتى شهدتها مستشفى الاهلى المعمدانى والتى راح ضحيتها قرابة 500 بين مصاب وطاقم اسعاف وطاقم طبى وابناء الشعب الفلسطينى .

وردد المتظاهرون هتافات "خيبر .. خيبر يايهود – جيش محمد سوف يعود.. بالروح بالدم نفديك بااقصى ".

وطافت المظاهرة شارع احمد شوقى بمدينة الفيوم وانضم اليها العديد من ابناء المحافظة

تطوير المستشفيات الجامعية

ومن جهه اخرى بدات جامعة الفيوم أعمال التطوير بالأقسام الداخلية فى المستشفيات الجامعية بحيث تتناسب مع أعلى معدلات ومعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى داخل المستشفيات .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب والدكتور محمد صفاء الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتمشياَ مع خطة تطوير المستشفيات الجامعية والمستهدف فيها زيادة القدرة الاستيعابية للأقسام الداخلية ولا سيما الأكثر تردداَ داخل محافظة الفيوم.

والجدير بالذكر أن خطة التطوير تسير على مراحل حتى لا يتوقف العمل بالمستشفيات أثناء عملية التطوير ، وتتم أعمال التطوير تحت إشراف أساتذة واستشاريين بكلية الهندسة بجامعة الفيوم .

وشهد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الاداب بالفيوم، فعالية استقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب الأوائل للعام الدراسي الماضي بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك اليوم الأربعاء بمبني المدرجات المركزية، والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب، أن الهدف منهذه الفعالية هو تعريف الطلاب المستجدين بالكلية علي نظام الدراسة والبرامج التعليمية والأقسام العلمية بالكلية، وأوضح أدوار الطلاب وحقوقهم وواجباتهم.

وحث الطلاب على ضرورة الإجتهاد والتميز وتعلم المهارات والمعارف الحياتية اللازمة لسوق العمل ، مشيرًا إلى أن تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا يعد لفته طيبة لتشجيع الطلاب علي التميز والاجتهاد.

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