المستشار هشام كاسب مرشح عضوية الزمالك..ثقتي كبيرة في عمومية النادي

يواصل المستشار الدكتور هشام كاسب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمرشح على منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك “ فوق السن”،جولاته داخل النادي مع الساعات الأخيرة وقبل إجراء الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل.

وأكد المستشار هشام كاسب أنه على ثقة في أن الجمعية العمومية ستقول كلمتها بعد غد الجمعة لاختيار الأفضل لقيادة النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

المستشار هشام كاسب

وقال تزداد شعبيتى يوما بعد يوم خاصة مع وجود قناعة كبيرة بين الأعضاء لبرنامجه الانتخابي ولأفكاره مع مجموعة قائمته بقيادة فاروق جعفر.

وأضاف:ترشحت في انتخابات الزمالك بشكل مستقل ولا أسعى لأي مصالح شخصية وبعيد كل البُعد عن الصراعات الخارجية، وأهدف فقط إلى النهوض بالنادي، وألقى قبولا من معظم الأعضاء حيث انضم لمجموعة تمثل قائمة مميزة بقياد فاروق جعفر وهناك أفكارا رائعة وقادرون على تنفيذها بقوة لوجود تخصصات متفردة ضمن القائمة ،وسوف يتولى كل شخص ملف خاصة به لحل الأزمات التي يعاني منها النادي طوال الفترة الماضية.

وكشف عن أن الزمالك ليست أزمته التمويل المالي فقط، وإنما يحتاج لاستقرار عن طريق وجود أشخاص يعملون بإخلاص ويسعون لإعلاء رفعة النادي، من خلال وجود أشخاص متناغمين معًا لتحمل الصعاب.

وأكد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ،هناك رجال أعمال مستعدون للتعاون وحل أزمات الزمالك المادية، وذلك يؤكد أن النادي أزمته ليست مالية فقط، وإنما إدارية من الدرجة الأولى.

وأضاف : أرفض "نغمة" القائمة الواحدة لأن وجودها يعنى وجود البعض غير المؤهل محتميا بالأقوى بينما المستقل يراهن على قوته الذاتية وفكره ورؤيته وليس مجرد رجل أعمال يعتمد على أمواله وحين يقدم المال يقدمه على سبيل القرض دون فكر للخروج من الأزمة ويدخل النادي في نفق الديون والهموم والنفق المظلم.

والمستشار دكتور هشام كاسب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وانتدب في العديد من الوزرات، كما انتخب عضوا لمجلس إدارة نادي مستشاري الدولة، وهو من محبي وعشاق نادي الزمالك.

وتقام انتخابات نادي الزمالك يوم 20 أكتوبر لاختيار مجلس إدارة النادي المقبل، والذي سيتولى مهمة إدارة القلعة البيضاء خلال الـ 4 سنوات المقبلة.