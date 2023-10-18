مياه سوهاج: شراء عدد 4 حفار هيدروليكي بقيمة 16.9 مليون جنيه

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه تم شراء عدد 4 حفار هيدروليكى بقيمة 16.9 مليون جنيه تم استلام 3 منهم وعدد 8 سيارات كسح 4 مترمكعب و 4 سيارات مجهزة نافورى 4 متر مكعب تم استلام اثنين منهم وكذلك سيارتان كسح 8 مترمكعب وسيارتي نافورى 8 متر مكعب بقيمة 47.3 مليون جنيه وسيارتين فاكيوم 4 مترمكعب بقيمة 9 ملايين جنيه، جار توريدهم وأن تلك المعدات دخلت الخدمة للمساهمة فى مجابهة السيول والأزمات هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بمهامها فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف، رئيس قطاع التأمين الفنى، إلى أن المعدات الجديدة تساهم فى مجابهة الأمطار والسيول هذا بالإضافة إلى القيام بالاعمال الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث يستخدم الحفار الهيدروليكى فى أعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى كما يتم استخدام سيارات الفاكيوم والنافورى فى أعمال التطهير والتسليك لشبكات الصرف الصحى ويتم تشغيل سيارات الكسح فى سحب مياه الصرف الصحى.