تطوير الأقسام الداخلية للمستشفيات الجامعية بالفيوم

بدأت جامعة الفيوم، أعمال التطوير بالأقسام الداخلية فى المستشفيات الجامعية بحيث تتناسب مع أعلى معدلات، ومعايير مكافحة العدوى وسلامة المرضى داخل المستشفيات .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد صفاء الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتمشياَ مع خطة تطوير المستشفيات الجامعية والمستهدف فيها زيادة القدرة الاستيعابية للأقسام الداخلية ولا سيما الأكثر تردداَ داخل محافظة الفيوم.

الجدير بالذكر أن خطة التطوير تسير على مراحل حتى لا يتوقف العمل بالمستشفيات أثناء عملية التطوير ، وتتم أعمال التطوير تحت إشراف أساتذة واستشاريين بكلية الهندسة بجامعة الفيوم .

استقبال الطلاب الجدد بالاداب

ومن جهه اخرى شهد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الاداب بالفيوم فعالية استقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب الأوائل للعام الدراسي الماضي بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك اليوم الأربعاء بمبني المدرجات المركزية والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صرح الدكتور طارق عبد الوهاب أن الهدف منهذه الفعالية هو تعريف الطلاب المستجدين بالكلية علي نظام الدراسة والبرامج التعليمية والأقسام العلمية بالكلية ،وأوضح أدوار الطلاب وحقوقهم وواجباتهم.

وحث الطلاب علي ضرورة الإجتهاد والتميز وتعلم المهارات والمعارف الحياتية اللازمة لسوق العمل ، مشيرًا إلى أن تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا يعد لفته طيبة لتشجيع الطلاب علي التميز والاجتهاد.

من جانبه حث الدكتور أحمد عبد العزيز بقوش الطلاب للمشاركة في النشاطات الطلابية لما لها من دور كبير في تشكيل عقلية الطلاب وثقل مواهبهم وتنميتها وإكسابهم القدرة على العمل كفريق واحدمشيرًا إلي أن إدارة الكلية لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب وحل مشكلاتهم وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح.

وعلي هامش الفعالية تم تكريم الطلاب العشر الاوائل من الخريجين للعام الدراسي الماضي تقدير لتفوقهم واجتهادهم ، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في النشاطات الطلابية.

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