محافظ قنا يُتابع مبادرة خفض أسعار السلع بالأسواق

فاجأ اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عدد من السلاسل التجارية بمدينة قنا، تابع خلالها أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض، و ذلك في إطار تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية"، التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية .

وحرص محافظ قنا، خلال الجولة على التأكد من تخفيض أسعار السلع والمنتجات التي تشملها المبادرة منذ بداية اطلاقها، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري بتكثيف المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية الاستراتيجية، بالمحال التجارية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من تلك السلع بأسعار مخفضة.

وقال محافظ قنا، إن مبادرة رئيس مجلس الوزراء شهدت تخفيضات تتراوح ما بين 15% إلى 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية التى تشمل (الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، إضافة إلى تخفيض أسعار الدواجن والبيض) خلال الفترة المقبلة.