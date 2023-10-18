صور| انتفاضة أهالي دمنهور لمساندة أشقاءنا الفلسطينين

نظم المئات من أهالي مدينة دمنهور بالبحيرة، بمنطقة دوران الإستاد بوسط المدينة، مظاهرة تضامناً مع أهالي فلسطين، الذين يتعرضون لعداون إسرائيلي غاشم، وضمت الوقفة الإحتجاجية جميع الطوائف والفئات، وردد المتظاهرين العديد من الهتافات االمنددة بالمجازر الإسرائلية، يا فلسطين يافلسطين احنا اخواتك مش ساكتين ، عربية يا أرص فلسطين، تسقط الدويلة المستحدثة، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين

وطالب المحتجين بسرعة تدخل المجتمع الدولي لإيقاف المجازر الإسرائيلية ، ضد الشعب الفلسطيني ، والتي راح ضحيتها الألاف من الشهداء والجرحي.