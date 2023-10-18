الكرواتي إيجور مدربًا لـ الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب الكرواتي إيجور بيسكان خلفاً للهولندي مارسيل كايزر الذي أقيل من منصبه مطلع الشهر الماضي.

وقال النادي على منصة إكس تويتر سابقا "أهلا إيجور بيسكان" دون الكشف عن مدة العقد.

وتعتبر فترة بيسكان مع ليفربول كلاعب هي الأبرز في مسيرته إذ لعب للفريق الأحمر 5 مواسم بين عامي 2000 و2005 حقق خلالها دوري أبطال أوروبا بعد عودة مذهلة على حساب ميلان الإيطالي.

وتولى اللاعب الدولي السابق تدريب فرق عدة من أبرزها منتخب بلاده تحت 21 عامًا وكذلك دينامو زغرب حتى 21 أغسطس الماضي.