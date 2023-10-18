تشغيل وحدة طب الأسرة بمدينة قنا الجديدة

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة بالحي السكني الثاني بمدينة قنا الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائب محمد أحمد الجبلاوي والنائب مصطفى محمود مصطفى عضوا مجلس النواب والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، والمهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس عبدالرحيم الزقيم، نائب رئيس الجهاز، والدكتورة سمر عاطف، مدير التخطيط والدكتورة إيناس فاروق، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.

وتفقد محافظ قنا أقسام الوحدة (الإسعافات الأولية - الصيدلية - طب الأسرة - الأسنان - تطعيمات - تسجيل ملفات - المعمل - تثقيف صحي - مكتب الصحة - مكاتب إدارية - سكن).