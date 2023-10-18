توزيع ملابس بالمجان لــ450 أسرة بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بقيادة ياسر بخيت، وكيل الوزارة، جمعية الأورمان في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة، بقاعة vip بمركز سمالوط، وذلك لدعم 450 أسرة.

وذلك ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين، بقرى، الروبى، والبصير، وقرى مجاورة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، حضر المعرض أماني تامر، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز سمالوط، وأكدت أماني تامر، وكيلة مديرية التضامن بالمنيا، أنه تنفيذا لتعليمات الأستاذ ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، تم تنظيم المعرض لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

مؤكدة، إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كل المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقية بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

موضحًا، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين، جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتى أمتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير، في مجال تحسين معيشة عدد كبير، من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، فى محافظة المنيا، مشيرًا، أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة، من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.