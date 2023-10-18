بحكم قضائى عودة حسام المندوه لخوض انتخابات الزمالك.. تفاصيل

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، قرار بقبول الاستشكال المقدم من حسام المندوه المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادى الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات النادى المنعقدة فى يوم ٢٠أكتوبر.

وقالت المحكمة ان صدور حكم استبعاده جاء تعديٱ على أحكام المحكمة الدستورية.

ومن جهة أخرى تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه المرشح على مقعد أمين الصندوق بانتخابات نادى الزمالك، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من الكشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المقرر انعقادها فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠، بسبب عضوية مجلس النواب.

وحمل الطعن رقم ١٤٥٢ / ٧٠، واختصم مدير نادى الزمالك.

وفي سياق متصل تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فحص، اليوم الاربعاء الطعون المقامة من جمال عبد الكريم، على حكم رفض دعاوى استبعاد أحمد سليمان وهشام نصر وهاني شكري ومحمد ممدوح حسن ومصطفى سيد عبد الخالق وهاني مجدي العتال ومحمد طارق وسامح سوني من انتخابات نادى الزمالك المقرر انعقادها في ٢٠ اكتوبر الجارى.

كما تقدم فاروق جعفر وماجد فاروق بطعن على حكم رفض استبعاد حسين لبيب

وكذلك تقدم الدكتور حسام المندوه بطعنين على قرار استبعاده.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت الأحد الماضي بقبول الدعوى المقامة أحد المرشحين، والتى يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوة توفيق الخواجه المرشح على مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت تأجيل الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبدالجواد الحنبلي " محامي ومرشح علي منصب رئيس نادي الزمالك " والتى طالب فيها باستبعاد كل من حسين احمد لبيب " مرشح علي منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك" لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٤ جنايات الجيزة لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.

وحملت الدعاوى ارقام ٧٧/٧٧١٦٥، ٧٧/٧٨٣٧٢، ٧٧/٧٨٣٧٥.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجى ونجلاء ناجى وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق،الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 13 مرشحا وهم:

ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي.

وكريم عادل على منصب أمين الصندوق.

10 مرشحين على منصب العضوية فوق السن وهم:

1- أحمد عفيفي.

2- رجب رواش.

3 - أحمد فودة نصير.

4 - حمدية كمال.

5 - مروة أمير الرفاعي.

6 - أشرف إمام عبد السلام.

7 - مروة البروجى.

8 - نجلاء ناجى.

9 - أحمد عبادة.

10- سيف الإسلام محمد يوسف.

ومحمد خالد الصادق تحت السن.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.