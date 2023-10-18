عاجل.. اندلاع حريق في محيط السفارة الأمريكية في بيروت

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن النيران اشتعلت في محيط السفارة الأمريكية في بيروت، وسط مظاهرات غاضبة حول مبنى السفارة.

وكان مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت أحمد سنجاب، قال إن السفارة الأمريكية في بيروت باتت هدفًا لعدد كبير جدًا من المتظاهرين اللبنانيين بعد سقوط 500 شهيد ومئات المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة.

السفارة الأمريكية:

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن المتظاهرين جمعوا أنفسهم أمس وتوجهوا للسفارة الأمريكية في عوكر، لكن تمكنت القوات الأمنية اللبنانية من فض المظاهرة.

حزب الله:

وتابع أن اليوم دعا حزب الله للتظاهر أمام السفارة، وتجمع المتظاهرون وهاجموا السفارة لكن ردتهم قوات الأمن ودارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتعتبر السفارة الأمريكية في بيروت هي الأكثر تحصينًا بين السفارات الأمريكية حول العالم.