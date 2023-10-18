عاجل
مبادرة "ايد واحدة معاك يا سيسي" بالكويت تعلن دعمها وتأييد خطاب الرئيس حول القضية الفلسطينية إسرائيل تتراجع عن قرار منع إدخال معونات إنسانية من مصر إلى غزة الوفد يلبي نداء الرئيس السيسي بالتضامن مع القضية الفلسطينية .. فيديو بايدن يربط بين قتلى إسرائيل ووفاة النبي موسى.. كارثة تبقى لأجيال (فيديو) أمريكا: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات لغزة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عاجل.. اندلاع حريق في محيط السفارة الأمريكية في بيروت

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

 ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، أن النيران اشتعلت في محيط السفارة الأمريكية في بيروت، وسط مظاهرات غاضبة حول مبنى السفارة.

txt

"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".. وقفة على سلالم الصحفيين تضامنًا مع غزة

txt

وزير الخارجية السعودي: التطورات الأخيرة في غزة تقتضي موقفًا مسئولًا من المجتمع الدولي

 وكان مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت أحمد سنجاب، قال إن السفارة الأمريكية في بيروت باتت هدفًا لعدد كبير جدًا من المتظاهرين اللبنانيين بعد سقوط 500 شهيد ومئات المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في غزة.

 السفارة الأمريكية:

 وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن المتظاهرين جمعوا أنفسهم أمس وتوجهوا للسفارة الأمريكية في عوكر، لكن تمكنت القوات الأمنية اللبنانية من فض المظاهرة.

 حزب الله:

 وتابع أن اليوم دعا حزب الله للتظاهر أمام السفارة، وتجمع المتظاهرون وهاجموا السفارة لكن ردتهم قوات الأمن ودارت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وتعتبر السفارة الأمريكية في بيروت هي الأكثر تحصينًا بين السفارات الأمريكية حول العالم.

الجريدة الورقية