مبادرة لتطوير شوارع قرية نوسا الغيط بالدقهلية

دشن عدد من أهالي قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، حملة لتجميل وصيانة وتمهيد الشوارع الخاصة بهم ورصفها بـ”الإنترلوك” لتظهر الشوارع بشكل حضاري وخاصة ونحن على ابواب فصل الشتاء وسقوط الأمطار مما يغمرالشوارع بالمياه وبالتالى تتوقف الحركة بالشوارع وتصاب بالشلل التام.

وبدأت فكرة رصف الشوارع بالإنترلوك، بعد معاناة أهالى القرية المستمرة من طفح المجارى وتجمع مياه الأمطار لفترات طويلة، وإصابة الشوارع بالشلل التام، وطرح أهالى القرية على الجيران، فكرة بلاط الشوارع بالإنترلوك، ولاقت ترحيبا واسعا، ونفذوا الفكرة على أرض الواقع وانتشرت بصوره كبيرة فى عدد كبير من الشوارع.

من جانبه أكد أحمد عبدالمجيد أحد القائمين على تنفيذ المشروع، أنه تم البدء فعليا في التنفيذ من خلال تمهيد الشارع ورفع الأتربة الناتجة عن أعمال التمهيد وتم التركيب بالجهود الذاتية دون تدخل المحليات .

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع قطاع الصرف الصحي ومرفق المياه فيما قام مجموعة من الشباب والأهالي بالتسفيل أمام المنازل قبل بدء وضع بلاط الإنترلوك بالشارع.

وقال عبدالمجيد يونس، إن بعض الشوارع الجانبية بالقرية ضيقة للغاية وبالتالي يصعب رصفها بالأسفلت لعدم قدرة المعدات على دخولها لضيق اتساعها وقد ظلت على حالتها لسنوات طويلة عبارة عن شوارع ترابية تتأثر بسقوط الأمطار في فصل الشتاء والتي تحولها الى برك طينية ومستنقعات، ولذا فكرنا بتركيب بلاط الانترلوك في هذه الشوارع لكى يقضى على هذه المشكلة .

وأوضح أيمن محمد، أن القرية تتمتع بكثافة سكانية كبيرة وتنتشر بها المحال التجارية بمختلف أنواعها بكثافة مما يزيد من حركة المواطنين بها ذهابا وإيابا وهذا يجعل الحاجة ماسة إلى رصفها أو تركيب بلاط الانترلوك بها لتسهيل حركة مرور المواطنين، مشيرا إلى أن الأهالي شعروا بفرحة غامرة مع بداية العمل في تركيب بلاط الإنترلوك حيث ساهم في رفع مستوى النظافة وإضفاء لمسة جمالية تتناسب مع الأهمية التجارية.

وقال حسنى زكريا أحد أبناء القرية:" لاحظنا انتشار مياه المجاري، وصعوبة المرور فى الشوارع فى فصل الشتاء خاصة فى الشوارع الضيقة، وتعطل الحركة فى الشوارع وخاصة أمام كبار السن، وتم البحث والتفكير فى طريقة لحل هذه المشكلة، حتى توصلنا إلى فكرة رصف الشوارع بالإنترلوك بالجهود الذاتية لأبناء القرية، وتم الاتفاق فيما بيننا، وتم البحث عن المصانع التى تقوم بتصنيع الإنترلوك والاتفاق معها على شراء الأحجار حسب طول كل شارع، كما تم شراء كميات كبيرة من الرمل واستئجار "لودر" لإزالة الطبقة العليا من الشوارع لتمهيدها لأعمال الرصف بالإنترلوك.