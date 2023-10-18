وقفة تضامنية أمام نقابة الصحفيين تأييدًا لموقف السيسي الداعم للقضية الفلسطينية (شاهد)

عرضت قناة “إكسترا نيوز” بثًا مباشرًا لوقفة تضامنية للصحفيين على أمام نقابة الصحفيين، تأييدًا لموقف السيسي الداعم للقضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

وردد الصحفيون العديد من الشائعات التي تنادي بوقف العداون الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة بعد استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

وكانت قناة “سكاي نيوز” ذكرت في خبر عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه قام بطرح أسئلة صعبة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك أثناء تواجه في تل أبيب.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن حركة حماس ارتكبت فظائع في إسرائيل، مؤكدًا: سنوفر لإسرائيل كل ما تحتاجه للرد على هجمات حماس.

الولايات المتحدة:

وأضاف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، لافتًا إلى أن شجاعة وإقدام الشعب الإسرائيلي "مذهلة حقا"، مشيرًا إلى أن الأميركيين يشعرون بمصابكم.

رئيس الوزراء الإسرائيلي:

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بايدن في مطار بن غوريون قرب تل أبيب وتعانق الزعيمان بحرارة في إشارة إلى العلاقات الوطيدة بينهما.