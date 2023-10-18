6 دول أجنبية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت محافظة المنيا وفوداً سياحية متعددة الجنسيات ، من 6 دول شملت (اليابان - المانيا -اسبانيا - امريكا - استراليا - إنجلترا) ، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة.

وضم برنامج الزيارة مناطق آثار بنى حسن، وتل العمارنة، وتونا الجبل للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة ، وقال محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، أن المحافظة تشهد انتعاشة سياحية دولية كبيرة، وإقبالا غير مسبوق عقب الإعلان عن الكشف الأثري بمنطقة الغريفة بتونا الجبل .

وأكد أن الإكتشافات الأثرية تساهم بشكل كبير في الترويج والتنشيط السياحي ، بما يضيف رصيدا من عوامل الجذب السياحى للمحافظة ، والتي تزخر بها المحافظة بإعتبارها ثالث محافظة أثرية بعد محافظتى الجيزة والأقصر ، لما تمتلكه من مناطق أثرية وكنوز قيمة .

وأشار المحافظ، إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو مترا شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو مترا جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة ، إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو مترا من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.