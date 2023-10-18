استنفار أمني كبير بجميع ميادين أسيوط

تشهد محافظة أسيوط، حالة من الاستنفار الأمني في جميع ميادين المدن المنتشرة بأرجاء المحافظة، حيث تم نشر قوات الأمن والمباحث في كافة المواقع المحيطة بالميادين في مدن المحافظة لتأمين وقفات احتجاجية لأهالي أسيوط للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وخلال الوقفات التي يشارك فيها الآلاف من المتظاهرين، تم رفع الشعارات التي تطالب بوحدة الصف لدعم القضية الفلسطينية، وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة.

ورفع المتظاهرون شعارات تحمل عبارات "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، وغيرها من الشعارات التي تعبر عن التضامن الشديد مع الشعب الفلسطيني ومناهضة للاعتداءات الإسرائيلية.

وتأتي تلك الوقفات الاحتجاجية في إطار التضامن مع فلسطين ودعمًا لقضيتها العادلة، ومن شأنها أن تؤكد على أهمية الوقوف بصف الشعوب العربية في وجه الفضائح الإسرائيلية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة.