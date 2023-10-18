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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مسيرة بميدان المؤسسة لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت   ميدان المؤسسة  بشبرا منذ قليل ، مسيرة حاشدة  لدعم  فلسطين ، كما نددت بالحرب الإجرامية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي بدأت مستهل اول الشهر الجارى ، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة في مناطق غلاف غزة.

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مدارس الغربية تنتفض لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي

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الاتحاد العربي للنفط يستنكر ضرب الاحتلال لمستشفى المعمداني بغزة

وندد المشاركون بالعدوان الوحشي لهذه القوات التي استخدمت فيه قذائف محرمة دوليا ،قصف مستشفى المعمداني في غزة ، وقتل المدنيين في القطاع ودمرت أحياءهم ومنازلهم وشوارعهم ومزارعهم. 

 

وتعالت الهتافات المنددة بارتكابات العدو الهمجية، داعين المولى لنصرة غزة والمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيقي فى حربهم على المحتل ، ودعمه بكل ما يمكنه من تحرير أرضه ، مطالبة بوقف الحرب على القطاع، وهتف المشاركون فيها الفلسطينين وقطاع غزة ، ورددوا هتافات ضد الاحتلال الصهيوني.

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