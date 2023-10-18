مسيرة بميدان المؤسسة لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الإحتلال الإسرائيلي

شهدت ميدان المؤسسة بشبرا منذ قليل ، مسيرة حاشدة لدعم فلسطين ، كما نددت بالحرب الإجرامية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي بدأت مستهل اول الشهر الجارى ، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة في مناطق غلاف غزة.

وندد المشاركون بالعدوان الوحشي لهذه القوات التي استخدمت فيه قذائف محرمة دوليا ،قصف مستشفى المعمداني في غزة ، وقتل المدنيين في القطاع ودمرت أحياءهم ومنازلهم وشوارعهم ومزارعهم.

وتعالت الهتافات المنددة بارتكابات العدو الهمجية، داعين المولى لنصرة غزة والمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيقي فى حربهم على المحتل ، ودعمه بكل ما يمكنه من تحرير أرضه ، مطالبة بوقف الحرب على القطاع، وهتف المشاركون فيها الفلسطينين وقطاع غزة ، ورددوا هتافات ضد الاحتلال الصهيوني.