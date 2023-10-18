تنكيس الأعلام فى قنا.. ومظاهرة تضامنية مع القضية الفلسطينية

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام، مع إلغاء اقامة الاحتفالات و الأنشطة خلال فترة الحداد.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلى المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وأعلن محافظ قنا، تأيده الكامل لقررات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتس، مؤكداً على ضرروة التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية في سيناء.

واعتبرت جمهورية مصر العربية هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

تظاهرة تضامنية

فى سياق ذي صلة، خرج المئات من طلاب وطالبات جامعة جنوب الوادي، عصر اليوم الأربعاء، في تظاهرة حاشدة إلى وسط مدينة قنا، حيث ميدان الساعة وهو الأشهر بميادين المدينة؛ للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون من المواطنين والطلاب، هتافات "ياشهيد إرتاح وإحنا نكمل الكفاح" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصي" و"مصر وفلسطين أيد واحدة" و"غزة رمز العزة" و"بالروح الدم نفديك يا فلسطين" .

وبدأت المظاهرة فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، وشهدت مشاركة شرائح اجتماعية مختلفة وسط هتافات حماسية من المتظاهرين تضامنا مع غزة ودعمًا لقرارات وتصريحات رئيس الجمهورية.