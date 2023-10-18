حشود غاضبة لأهالي أسيوط لاستنكار الجرائم الإسرائيلية في فلسطين

يشهد ميدان المجذوب بمحافظة أسيوط، توافد المئات من الأهالي للتعبير عن غضبهم واستنكارهم للجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كتعبير عن التضامن والدعم القوي لشعب فلسطين المظلوم والمعاناة التي يعيشها بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وتتواجد الآن جموع المحتجين في الميدان، حيث يحملون شعارات تندد بالانتهاكات الإسرائيلية ويعبرون عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني. تتجلى هذه الشعارات في عبارات مثل "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين" وغيرها من شعارات قوية تعبر عن العمق الإنساني لتلك الصرخة الحازمة.

وتهدف هذه الوقفة الاحتجاجية إلى دفع المجتمع الدولي للتصرف بحزم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف المجازر والانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيون. فاعتبارًا من الآن، يتطلب الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون إجراء سريع وفعال للتصدي للعدوان الإسرائيلي وحماية الحياة الإنسانية وحقوق الإنسان.

وتأمل القوى الاحتجاجية في أسيوط أن يصدح صوتهم ويصل رسالتهم إلى العالم بأسره، حتى يتحرك المجتمع الدولي ويتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم واحترام حقوق الإنسان والعدالة الدولية. إن ما يحدث في فلسطين يستدعي التكاتف والتعبير عن الغضب والرفض بصوت واحد للدفاع عن حقوق الإنسان وإنصاف الظالمين.

مع استمرار تدفق المشاركين إلى الميدان، يبدو أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستصبح لحظة تاريخية تجمع الأهالي والنشطاء من أجل إحداث التغيير الذي تعتمد عليه فلسطين، وهو السلام والعدالة والاستقلال الذي يستحقونه بالتأكيد.

حشود غاضبة لأهالي أسيوط تجتمع بميدان المجذوب تستنكر الجرائم الإسرائيلية في فلسطين

حشود غاضبة لأهالي أسيوط تجتمع بميدان المجذوب تستنكر الجرائم الإسرائيلية في فلسطين

حشود غاضبة لأهالي أسيوط تجتمع بميدان المجذوب تستنكر الجرائم الإسرائيلية في فلسطين