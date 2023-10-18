حملة مواطن بالخارج: نصطف خلف أي قرار للرئيس السيسي يخص أمن مصر

قال نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في الخارج إن منسقي وأعضاء الحملة والمتواجدين في أكثر من ١٥٠ دولة من دول العالم يعلنون دعمهم المطلق لكل قرار يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة الراهنة التي تمر بها المنطقة والتي تشهد اعتداءات إسرائيلية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف نصر مطر أن تراب مصر المقدس يظل هو الخط الأحمر الأول والذي لا يمكن أن يتم التفريط في ذرة واحدة منه، وأن الموقف الحاسم الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتش بالقاهرة بالنسبة لما يتم التخطيط له بتهجير أهل غزة إلى شبه جزيرة سيناء، إنما جاء تعبيرا عن رأي جموع الشعب المصري.

وأكد منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن أي قرار سيتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن سيجد دعما مطلقا من منسقي وأعضاء الحملة في الخارج وأنهم جميعا سيمثلون حائط الصد الأول عن الدولة المصرية وسيبذلون الغالي والنفيس في الذود عن كل ذرة رمل مصرية.

وتابع مطر: إن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصاب كبد الحقيقة حينما أعلن أنه في حال دعوة الشعب المصري إلى التظاهر رفضا للمخطط الخبيث الرامي إلى توطين سكان قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء فإن الملايين مئات الآلاف بل الملايين من أبناء مصر في الخارج سيخرجون في عواصم ومدن العالم المختلفة تعبيرا عن رفضهم لهذه الفكرة الخبيثة.