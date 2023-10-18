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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مظاهر حاشدة لمناصرة القضية الفلسطينية بميدان الساعة في قنا

وقفة تضامنية مع غزة
وقفة تضامنية مع غزة فى قنا

 خرج المئات من طلاب وطالبات جامعة جنوب الوادي، عصر اليوم الأربعاء، في تظاهرة حاشدة إلى وسط مدينة قنا، حيث ميدان الساعة وهو الأشهر بميادين المدينة؛ للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 وردد المتظاهرون من المواطنين والطلاب، هتافات "يا شهيد إرتاح وإحنا نكمل الكفاح" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصي" و"مصر وفلسطين إيد واحدة" و"غزة رمز العزة" و"بالروح الدم نفديك يا فلسطين". 

 وبدأت المظاهرة فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، وشهدت مشاركة شرائح اجتماعية مختلفة وسط هتافات حماسية من المتظاهرين تضامنًا مع غزة ودعمًا لقرارات وتصريحات رئيس الجمهورية.

 

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