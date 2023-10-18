مظاهر حاشدة لمناصرة القضية الفلسطينية بميدان الساعة في قنا

خرج المئات من طلاب وطالبات جامعة جنوب الوادي، عصر اليوم الأربعاء، في تظاهرة حاشدة إلى وسط مدينة قنا، حيث ميدان الساعة وهو الأشهر بميادين المدينة؛ للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المتظاهرون من المواطنين والطلاب، هتافات "يا شهيد إرتاح وإحنا نكمل الكفاح" و"بالروح بالدم نفديك يا أقصي" و"مصر وفلسطين إيد واحدة" و"غزة رمز العزة" و"بالروح الدم نفديك يا فلسطين".

وبدأت المظاهرة فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، وشهدت مشاركة شرائح اجتماعية مختلفة وسط هتافات حماسية من المتظاهرين تضامنًا مع غزة ودعمًا لقرارات وتصريحات رئيس الجمهورية.