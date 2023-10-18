أسيوط تنتفض للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

سيطرت حالة من الغضب على أهالي مدينة أسيوط بصعيد مصر، حيث نظموا وقفة احتجاجية بميدان المجذوب تنديداً بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين.

واجتمع الأهالي والناشطون السياسيون والشباب في هذه الوقفة للتعبير عن تضامنهم ودعمهم الكامل للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاضطهاد والقمع المستمر من قبل السلطات الإسرائيلية.

خلال المظاهرة، رفع المشاركون شعارات مدوية تنادي بالروح والدم لفداء فلسطين، معبرين عن وحدتهم وقوتهم التي لا تلتفت للقوى الظالمة. فقد تم خرجتهم هذه التي كشفت عن مدى تأثرهم بمأساة الشعب الفلسطيني، وقد شاهدنا غضبهم الشديد واستمرار رغبتهم في هزيمة الظلم والعدوان.

تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية كمشهد قوي يعكس الوعي المجتمعي والروح الثورية التي تنبض في صدور أهالي أسيوط. إن دعمهم الصارخ للشعب الفلسطيني يؤكد على حقيقة أن المسألة الفلسطينية ليست مجرد صراع بين دولتين، بل هي صراع عادل يدافع عن الحقوق والكرامة الإنسانية.

وأشار محمود همام الناشط الحقوقي، إلى أنه يجب أن لا تبقى أصواتنا صامتة أمام الانتهاكات والانتهاصص.يمكن للعالم أن يسمع صرخاتنا ويرى تضامننا، فنحن هنا لنتأكد من أن العدالة ستنتصر في النهاية؛ لقد انسابت أمواج الغضب والاحتجاج عبر شوارع مدينة أسيوط العريقة، وأعلنت للعالم أجمع أن لا يوجد مكان للاستباحة والقمع في عالمنا اليوم.

وأشار عبدالعزيز علي الخبير، إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست مجرد حركة تضامنية عابرة، بل هي بادرة للتغيير الحقيقي وللتأكيد على ضرورة رفع الصوت والمواجهة بوجه المظالم والاضطهاد، إن لنا جميعاً دوراً فعّالاً في المساهمة في إشاعة العدالة والسلام، ويجب أن نبقى متحدين وقويين في نضالنا من أجل تحقيق حقوق الإنسان والكرامة.

وأضاف عصام محمد، فلنرفع أصواتنا، ولتتحرك خطواتنا معًا نحو العدالة والحرية. الشعب الفلسطيني يستحق حياة كريمة ومستقبل آمن، وعلينا أن نعمل معًا من أجل تحقيق ذلك. نحن هنا لنعلن بوضوح أن فلسطين ليست وحدها في هذا الصراع، بل إنها القضية العادلة للإنسانية بأسرها.

اسيوط تنتفض لمناصرة القضية الفلسطينية

اسيوط تنتفض لمناصرة القضية الفلسطينية

اسيوط تنتفض لمناصرة القضية الفلسطينية

اسيوط تنتفض لمناصرة القضية الفلسطينية

اسيوط تنتفض لمناصرة القضية الفلسطينية

اسيوط تنتفض لمناصرة القضية الفلسطينية