شباب الصحفيين: رسائل السيسي الحاسمة عبرت عن 105 ملايين مصري

أعلنت جبهة شباب الصحفيين إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع "أولف شولتس"المستشار الألماني جاءت حاسمة ومعبرة بكل صدق واخلاص عن 105 مليون مصري في الداخل والخارج .



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي : الشعب المصري العظيم يفوض الرئيس عبد الفتاح السيسي ويدعم ويؤيد بكل قوة جميع القرارات التي يتخذها حفاظا على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه وإذا طلب مننا الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين إلي سيناء العزيزةسنكون بالملايين في ميادين وشوارع محافظات مصر نلبي نداء الوطن الغالي علينا جميعا .



أضاف طواله: إن الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف في المؤتمر الصحفي العالمي وكان قويا كعادته ويقف على أرض صلبة نابعة من ايمانة الشديد بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في الحياة والعيش على ارضة التي ناضل ومازال يناضل من أجلها على مدار سنوات عديدة.



أشار طواله إلي إن كل أبناء مصر يقفون صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد مع القيادة السياسية الحكيمة و الرشيدة في هذه اللحظات الاستثنائية والفارقة من عمر الوطن وجاهزين لأي مهمة وطنية من أجل مصر وطننا الكبير