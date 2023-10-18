جامعة الفيوم توافق على 31 ماجستير و17 دكتوراه

عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم، جلستَهُ برئاسة الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس، اليومَ الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع تقدَّمَ الدكتور عرفة صبري بالتهنئة بمناسبة بَدْءِ العام الدراسي الجديد 2023 /2024، وبأعضاءِ المَجلس الجُدُدِ مِن ذَوي الخِبْرَةِ، ثُمَّ تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ عَدَدُها 31 ماجستير، و17 دكتوراه بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

التحاليل البيولوجية التطبيقية

وناقَشَ المَجلسُ التَّعديلاتِ الخاصَّةَ بِلائحة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة بكليَّةِ طبِّ الأَسنان، وَفقًا لما ورد بالأُطُرِ الجديدة للجنة القطاع. كما ناقشَ -أَيْضًا- اقتراحَ كليَّة العلوم فتحَ دبلومةٍ جديدةٍ باسم "التَّحاليل البيولوجيَّة التَّطبيقيَّة"، بقسم علم الحيوان. هذا بالإضافَةِ إلى مُناقَشَةِ المَجلسِ اقتراحَ معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل إنشاءَ دبلوم الإدارة اللُّوجستيَّة، ودبلوم إدارة الحَوْكَمة ومكافَحة الفساد، بقسم الدراسات الإداريَّة.

وحرص المجلسُ على مناقشة الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.

وعقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم جلسته اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية أعضاء المجلس بقاعة الإحتفالات الكبرى بمبنى إدارة الجامعة.

وأكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوى، أن المجلس قد أُحيط علمًا بقرار مجلس الجامعة رقم 218 بشأن الموافقة على الأعلان عن مسابقة التميز في مشروعات التخرج والمشروعات الابتكارية التخصصية للعام الأكاديمي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ كجزء من مبادرة الجامعة ٢٠٢٣ تحت رعاية الدكتورياسر مجدى حتاتة، رئيس الجامعة بعنوان "الجامعة مصنع الأفكار والابتكار".

وأُحيط المجلس بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/٢١ وحتى ٢٠٢٣/١٠/١٦ (الإداره العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية - كلية السياحة والفنادق - كلية الآداب - كلية طب الأسنان - كلية الخدمة الاجتماعية - كلية الألسن - معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل - وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة) كما تم مناقشة بعض بروتوكولات التعاون بين كليات الجامعة وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن المجلس ناقش تقرير عن مبادرة الطالب المنتج بجامعة الفيوم والمقدم من وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة بالتعاون مع قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالجامعة.

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