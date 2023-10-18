صرف الدفعة 179 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 179 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين دون فوائد دفعة شهر سبتمبر 2023، وذلك بإجمالى 760 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 22 شابا وفتاة ( 14 من الذكور -8 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 119.5 مليون جنيه استفاد منها 13156 شابا وفتاة (6255 ذكور -6901 إناث) جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان، مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع والتي تخلق فرص عمل جديدة، كما أكد أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض دون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.