محافظ الغربية: لمسة وفاء لرجال القوات المسلحة في اليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب، 100 من شهداء ومصابي العمليات العسكرية وضحايا الحرب من محافظة الغربية وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي، بحضور العميد هاني عامر المستشار العسكري بالمحافظة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية اتبعه تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم وكلمة للشيخ خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالغربية تحدث فيها عن منزلة الشهيد، مشيراً إلى أن للشهيد منزلة عظيمة كريمة يقول- سبحانه وتعالى- (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) وقال إن الحياة أما أن تكون الحياة الدنيا المحدودة العاجلة القصيرة الفانية المضمحلة المتضائلة المنغصة بالهموم أو بالأمراض أو بالكروب أو بالكد والكدح والتعب والتي لا بد لها في النهاية من أجل، في مقابل حياة لا سقف لها ولا أمد حياة الأبد لا تنغيص ولا هم ولا كدر ولا حزن ولا مرض ولا موت ولا بلاء ولا فناء جاء بها صاحبها وقدمها إلى وطنه هدية ليحيا أبناء الوطن في أمان وقابل الله ذلك الفداء بأن أبدله الله حياة خيرا من حياته ونزلا خيرا من نزلة وعوضه عن الحياة الفانية حياة باقية.

وفي لمسة وفاء لرجال القوات المسلحة وشهدائها وقادتها المخلصين تم عرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة عن حلم الشهيد.

اتبعه كلمة اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والتي نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور الكريم، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تكريم أسر شهداء الجيش المصري الذين قدموا أرواحهم وسطروا بدمائهم الذكية ملحمة من البطولات من أجل أن تصل مصر إلى بر الأمان وأن يستمر شعبها في النهوض وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد فاوي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدا في دعم كل من بذل الغالي والنفيس من أبنائها لحماية الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى أهمية تلك الفاعليات في تقديم الدعم المعنوي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأسرهم.

ومن ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات محافظة الغربية والذي لقي تفاعلا شديدا من الموجودين بالقاعة في إشارة واضحة للتغير الحقيقي الذي تم في محافظة الغربية خلال الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعث محافظ الغربية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قاد مصر، وتحمل المسئولية في وقت صعب، واستطاع بناء الجمهورية الجديدة التي ننعم فيها اليوم بالأمن والأمان، واستعادت فيها مصر مكانتها، ومستمرين تحت قيادته الحكيمة في معركة البناء والتنمية، الجمهورية الجديدة التي تهتم بكافة شرائح المجتمع وعلى رأسها الشهداء وذلك لإيمانه الشديد بمنزلتهم ودورهم في خدمة هذا الوطن.

ووجه محافظ الغربية، الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل الذين يبذلون كل غال ونفيس من أجل الحفاظ على تراب الوطن، مشيراً إلى أن أهالي وأسر الشهداء لهم منا كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذويهم من تضحيات من أجل رفعة الوطن، داعيا المولى- عز وجل- أن يجعله في ميزان حسناتهم.

وأكد رحمي علي اعتزاز كافة فئات الشعب المصري بالجيش المصري، والذي حمل على عاتقه توفير الأمن والأمان للشعب المصري، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها كلمته لأسر الشهداء "شكرا على الهدية التي قدمتموها لمصر، شكرا على ما قدمتموه من ثمن للحرية والأمان ولتحقيق الإنجازات التي نراها اليوم، شكرا على تشريفكم اليوم ونحن جميعا في خدمتكم"، كما وجه التحية لكل مصاب قدم جزءا من جسده فداء للوطن.

واختتم الحفل بتكريم أهالي الشهداء ومصابي العمليات العسكرية وتبادل الدروع التذكارية.

جاء ذلك بحضور العميد صفوت فودة رئيس مكتب المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالغربية، العقيد تامر لطفي مدير فرع الرعاية والخدمة الاجتماعية، مقدم أركان حرب طارق علي كامل رئيس فرع التخطيط بالجمعية، المقدم إسلام عبد الفتاح رئيس الفرع المالي للجمعية، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.