تنفيذ صفقة على "آراب ديري"بـ 53.7 مليون جنيه

شهدت جلسة تعاملات اليوم بالبورصة تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري".

وقالت البورصة أنه تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم "آراب ديري" لعدد 41.976 مليون سهم بقيمة 53.729 مليون جنيه.

يشار إلى أن العربية لمنتجات الألبان آراب ديري - باندا سجلت صافي ربح بلغ 50.6 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 20.15 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.