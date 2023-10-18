بدء المرحلة الثانية من حجز تذاكر كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بدء المرحلة الثانية الإلكترونية من حجز تذاكر منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، بتواجد الأهلي بطل القارة الأفريقية والمتوج بالنسخة الأخيرة من لقب دوري الأبطال.





ومن المقرر وفقًا لما أعلنه فيفا، أن تأتي المرحلة الثالثة من الحجز خلال شهر نوفمبر المقبل، كما أعلن فيفا في بيانه توافر أن تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا بنسبها المقررة.

وجاءت القيمة المالية لحجز التذاكر على النحو التالي..

الدرجة الأولى 100 ريال

الدرجة الثانية 75 ريالًا

الدرجة الثالثة 40 ريالًا

ذوي الاحتياجات الخاصة 40 ريالًا

وتشهد البطولة مشاركة أندية ..

اتحاد جدة بطل الدوري السعودي

الأهلي بطل أفريقيا

مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني، بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف

بطل قارة أمريكا الجنوبية والذي يتحدد خلال شهر نوفمبر المقبل.