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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بدء المرحلة الثانية من حجز تذاكر كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بدء المرحلة الثانية الإلكترونية من حجز تذاكر منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، بتواجد الأهلي بطل القارة الأفريقية والمتوج بالنسخة الأخيرة من لقب دوري الأبطال.
 

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 ومن المقرر وفقًا لما أعلنه فيفا، أن تأتي المرحلة الثالثة من الحجز خلال شهر نوفمبر المقبل، كما أعلن فيفا في بيانه توافر أن تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا بنسبها المقررة.

 وجاءت القيمة المالية لحجز التذاكر على النحو التالي..

 الدرجة الأولى 100 ريال
 الدرجة الثانية 75 ريالًا
 الدرجة الثالثة 40 ريالًا
 ذوي الاحتياجات الخاصة 40 ريالًا

 وتشهد البطولة مشاركة أندية ..

 اتحاد جدة بطل الدوري السعودي
الأهلي بطل أفريقيا
 مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا
أوراوا ريد داياموندز الياباني، بطل آسيا
كلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف
بطل قارة أمريكا الجنوبية والذي يتحدد خلال شهر نوفمبر المقبل.

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