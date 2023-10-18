وفاة عاطل وإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طرفي مشاجرة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية لقيامهم بالتعدى على بعضهم وإحداث إصابتهم التى أودت بحياة أحدهم.

ضبط طرفي المشاجرة



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" عامل بجراج ونجله "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" – "طرف ثان" عاطل ، له معلومات جنائية ، توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالبطن) بسبب خلافات سابقة حول الجيرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية محدثين إصاباتهم التى أودت بحياة الطرف الثانى.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهماوالأداتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم .

وفي سياق منفصل تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في وفاة "مروان. و" صاحب 21 سنة، سائق" على يد آخر طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة في الهرم، وجرى التحقيق مع المتهم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وادلى المتهم باعترف تفصيليه أمام جهات التحقيق، وأنه خاض مع المجني عليه مشادة كلامية، وذلك بسبب أولوية وضع الوقود بالسيارة داخل محطة تطورت إلى مشاجرة، على إثرها استل المتهم "مفك حديدي" وطعنه في صدره، فسقط قتيلا في الحال.

وكشفت التحقيقات، أنه حدث خلاف بين سائقين، بسبب أولوية المرور، على إثرها اشتد الخلاف ونشب مشاجرة، طعن أحدهما على الآخر بسلاح أبيض، مما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته.

بلاغ الشرطة

وقد تلقى قسم شرطة الهرم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، انتقل رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف على أولوية المرور، مما دفع أحدهما لطعن الآخر بسلاح أبيض، ليفارق الحياة متأثرة بالإصابة التي لحقت به.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.