الجمعة المقبل .. عودة الدوري السعودي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي

تستأنف مباريات الدوري السعودي مساء يوم الجمعة المقبل بانطلاق الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية بالمملكة، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولية للمنتخبات.



وتأتي مواجهات الجمعة المقبل من المسابقة السعودية على النحو التالي ..

الأخدود أمام الفيحاء

التعاون في مواجهة نظيره الاتحاد

الهلال في مواجهة الخليج

الفتح يلاقي أبها



كما تأتي مواجهات السبت المقبل كما يلي ..

النصر في مواجهة ضمك

الحزم أمام الرائد

الشباب أمام الطائي

الأهلي في مواجهة الوحدة

خسارة السعودية أمام مالي ..

كان المنتخب السعودي قد تعرض خسارة ثقيلة أمام نظيره المالي بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء أمس الثلاثاء بالبرتغال، في مواجهة ودية تأتي ضمن الأجندة الدولية.

تقدم المنتخب المالي بالهدف الأول عبر اللاعب موسى دومبيا عند الدقيقة 14، قبل أن يضاعف تراوري النتيجة لمنتخب القارة السمراء عند الدقيقة 42، لينتهي الشوط بتقدم مالي بثنائية من دون رد.

وخلال مجريات شوط اللقاء الثاني وعند الدقيقة 58 تمكن المنتخب السعودي من تقليص الفارق عبر لاعبه سالم الدوسري، قبل أن يسجل اللاعب لاسين ثالث أهداف مالي خلال المواجهة، لينتهي اللقاء بتفوق منتخب القارة الأفريقية.

وأقيم اللقاء الودي بين الفريقين، على ملعب ستاد مونشيبال دي بورتيماو، ويعد ثاني وديات الصقور في معسكر البرتغالي بالمرحلة الإعدادية الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات أمم آسيا المقبلة.