خلافات شخصية تقود عاطلًا نحو وفاته في مشاجرة بالمرج

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض العثور على جثة عاطل في المرج، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة، حيث تبيَّن أنه فقد حياته بسبب خلافات شخصية مع 3 أشخاص، أدت لحدوث مشاجرة معهم، ومن ثم إصابته بإصابات متفرقة بالجسم ووفاته.

اعترف المتهمون بحيازتهم بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض، والمستخدمان في ارتكاب الواقعة، واعترفوا أنه أثناء سير اثنين منهم، مُستقلين دراجة نارية بدائرة القسم قام المجنى عليه بمحاولة استيقاف الدراجة، ما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضًا فقام الأهالي والمجني عليه بالتعدي عليهما بالضرب.

عقب علمهما بمكان تواجد المجني عليه استعنا بالمتهم الآخر، وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء، وكذا عصا خشبية "شومة" وقاموا بالتعدي على المجنى عليه بالضرب ثم قاموا بإطلاق عيار ناري محدثين إصابته، والتي أودت بحياته.

سرق عدادات المياه.. إحالة عاطل للجنايات في منشأة ناصر:



أصدرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قرارًا بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة عدادات المياه في منطقة منشأة ناصر.

تضمنت اعترافات المتهم أمام النيابة أنه تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الفك"، واعترف بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته، تم بإرشاده جميع العدادات المستولى عليها بمسكنه.

قرار جديد بشأن محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية:



أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارًا بتأجيل محاكمة 5 متهمين بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية، إلى جلسة 25 أكتوبر للمرافعة.

النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما وجهت للمتهمين، اتهامات تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.