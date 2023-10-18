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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأطباء: لن نقف عند إصدار البيانات وسنقدم الدعم للشعب الفلسطيني

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

أكدت نقابة أطباء مصر، أن دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب، فإنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزء من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات إهتمامتها.

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نقيب الأطباء يُدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة

وقالت النقابة في بيان لها: “نتقدم بالعزاء إلى أسر الشهداء الفلسطينيين، وندعو الله بالشفاء للمصابين، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لإجراء محاكمة دولية للمتورطين في جرائم الحرب التي مارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

واختتم البيان: “عاشت فلسطين لشعبها، وعاشت الإنسانية في سلام وعدالة”.

الجريدة الورقية