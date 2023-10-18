الأطباء: لن نقف عند إصدار البيانات وسنقدم الدعم للشعب الفلسطيني

أكدت نقابة أطباء مصر، أن دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب، فإنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزء من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات إهتمامتها.

وقالت النقابة في بيان لها: “نتقدم بالعزاء إلى أسر الشهداء الفلسطينيين، وندعو الله بالشفاء للمصابين، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لإجراء محاكمة دولية للمتورطين في جرائم الحرب التي مارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.

واختتم البيان: “عاشت فلسطين لشعبها، وعاشت الإنسانية في سلام وعدالة”.