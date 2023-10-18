ارتكب 7 وقائع.. حبس المتهم بسرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، متهم بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهم خلال استجوابه من قبل جهات التحقيق، بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي، متهم بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

و تمكن الأمن في القبض على أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.