سقوط تاجر مستلزمات طبية بحوزته عقاقير مُخدرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تاجر مستلزمات طبية، في مصر الجديدة، لحيازته 500 أمبول مخدر، ومبلغ مالى.

تم ضبط السيارة الخاصة به، وبداخلها كمية من المستلزمات الطبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة تستخدم لنقل وتوزيع العقاقير المخدرة والمستلزمات الطبية يقوم بالاتجار فيها.

الأمن العام يضبط رجل أعمال وسائقا لاتجارهما في النقد الأجنبي بالمنوفية



كشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (سائق ، ومالك شركة- مقيمان بمحافظة المنوفية) بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لسرقته بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

جاء ذلك بعدما نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، زبفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.