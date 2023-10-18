أكثر من 55 شهيدًا جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الفجر

استُشهد أكثر من 55 فلسطينيًا، مُعظمهم من النساء والأطفال، وأصيب العشرات، منذ فجر الأربعاء، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الحربي، واستهدفت منازل في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن 27 شهيدًا ارتقَوا جراء استهداف منزل في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا شرق خان يونس، ما أسفر عن ارتقاء 12 شهيدًا حتى اللحظة، بينهم أطفال ونساء.

وارتقى 4 شهداء بينهم 3 نساء، إضافة إلى عشرات الإصابات جراء استهداف منزل قرب صالة السعادة جنوبي خان يونس، وعدد من الشهداء في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في المغراقة شرق غزة.

كما أُعلن عن استشهاد عدد من الشهداء والجرحى في قصف منزلين لشقيقين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

واستُشهد 12 فلسطينيًا في قصف منزل بالقرب من ميناء غزة، والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء.

ودمر الاحتلال في عدوانه على غزة أكثر من 4500 مبنى سكني كليًا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وتعد الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير آلاف الجرحى والمرضى بمستشفيات قطاع غزة، وإن تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها المنظومة الصحية يعني الحكم بإعدام هؤلاء الجرحى والمرضى.

وفي ضوء توقف محطات التحلية وصعوبة ضخ المياه من قبل البلديات ومحدودية المصادر المتوفرة، يواجه قطاع غزة تهديدا صحيا وبيئيا يزداد مع عدم القدرة على معالجة المياه.

واستشهد 28 كادرا يعملون في القطاع الصحي، وأصيب العشرات منهم، جراء العدوان، عدا عن تضرر 15 مركزا طبيا جراء القصف المتواصل، وتوقف مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال عن تقديم الخدمة، وأغلب أقسام الأورام في مستشفى الصداقة التركي، كما تم إلحاق الضرر بـ23 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.

وارتكبت قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة جديدة بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في حي الزيتون، الذي يتواجد فيه آلاف المواطنين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد و12500 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 62 شهيدًا وأكثر من 1250 جريحًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر.