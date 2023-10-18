اتحاد الكرة يستعجل رد سيراليون

جدد اتحاد الكرة مطلبه إلى نظيره سيراليون ، بإقامة مواجهة المنتخبين المقرر إقامتها 18 من شهر نوفمبر المقبل بالقاهرة بدلاً من السفر إلى سيراليون.



وأكد عامر حسين خلال تصريحات الساعات الماضية ، نكرر هذا الطلب لتجنب إرهاق سفر اللاعبين ، خاصة أنه سيتم مواجهة جيبوتي في القاهرة 13 من الشهر ذاته في أولى الجولات.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الجيبوتي والسيراليوني لحساب التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 .

إنتهاء معسكر الإمارات ..

وأنهى المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا ، معسكره الدولي بالإمارات ، والذي تخلله وديتين أمام زامبيا وانتهت بتفوق الفراعنة بهدف دون رد ، وودية أخرى أمام الجزائر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



وجاءت قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات الأخير كاملة على النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.