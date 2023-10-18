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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يستعجل رد سيراليون

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

جدد اتحاد الكرة مطلبه إلى نظيره سيراليون ، بإقامة مواجهة المنتخبين المقرر إقامتها 18 من شهر نوفمبر المقبل بالقاهرة بدلاً من السفر إلى سيراليون.

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مواهب عربية في منتخبات أوروبا .. ظاهرة متكررة


وأكد عامر حسين خلال تصريحات الساعات الماضية ، نكرر هذا الطلب لتجنب إرهاق سفر اللاعبين ، خاصة أنه سيتم مواجهة جيبوتي في القاهرة 13 من الشهر ذاته في أولى الجولات.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الجيبوتي والسيراليوني لحساب التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 .

إنتهاء معسكر الإمارات ..

وأنهى المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا ، معسكره الدولي بالإمارات ، والذي تخلله وديتين أمام زامبيا وانتهت بتفوق الفراعنة بهدف دون رد ، وودية أخرى أمام الجزائر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وجاءت قائمة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات الأخير كاملة على النحو التالي .. حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي  - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي.
خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.

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