البورصة تحافظ على مكاسبها وصعود جماعي لمؤشراتها بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة طفيفة، لتحافظ بذلك على موجة صعودها الكبيرة.

أغلق رأس المال السوقي للأسهم على ثبات ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.504.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 22117 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة طفيفة ليغلق عند مستوى 5946 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 125 جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 5.2مليار جنيه مسجلا بذلك اعلى قيمة تداولات منذ فترة.