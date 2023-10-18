223 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات مكبرة لضبط المحال غير الملتزمة بقرار الغلق.

نجحت الحملات خلال 24 ساعة في تحرير 223 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

كشف ملابسات تداول فيديو حول اعتداء شخص على فتاة بالسب



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.