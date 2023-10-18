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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

223 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات مكبرة لضبط المحال غير الملتزمة بقرار الغلق.

 

ضبط أقراص مُخدرة بأكثر من مليون جنيه ونصف في حملة أمنية بمطروح

ضبط 111مخالفة تموينية في حملات على المخابز البلدية بالمنيا

 

نجحت الحملات خلال 24 ساعة في تحرير 223 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

 

كشف ملابسات تداول فيديو حول اعتداء شخص على فتاة بالسب


تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

 

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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