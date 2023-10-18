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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

المرأة الوفدية تستنكر ما يحدث للشعب الفلسطيني

حزب الوفد
حزب الوفد

قدمت سيدات حزب الوفد العريق لجموع العالم استنكارها لما يحدث على أرض فلسطين العربية من إبادة جماعية على مرآى ومسمع العالم كله.. تهدم المنازل على سكانها وتقذف المستشفيات على مرضاها ومسعفيها وتقصف المدارس والمساجد والكنائس وتقتل الأطفال والشيوخ والنساء الأمنيين على يد بني صهيون عصبة مغتصبة لأرض عربية.

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وقالت سيدات حزب الوفد في بيان لها، "نناشد العالم العربي اصطفوا من أجل كرامة القدس وشرف المقدسات المسيحية والإسلامية، مناشدين الدول العظمى المتحدثة باسم حقوق الإنسان أين أنتم مما يحدث من دمار وقتل الإنسان في فلسطين المغتصبة من بني صهيون".

وتابع البيان: "أوقفوا الحرب وأنصبوا ميزان العدل، فلسطين عربية والقدس عربية، وغزة عربية.. نناشد الدول الكبرى بوقف إطلاق النار لحين التفاوض ونؤيد قرار مصر الحكيم أن فلسطين لشعبها وسيناء مصرية ترحب بكل العرب زواراً.. لا لاجئين ولا مستوطنين".

وأختتم البيان: "لن يضيع حق وراءه مطالب".

 

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