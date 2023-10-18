المرأة الوفدية تستنكر ما يحدث للشعب الفلسطيني

قدمت سيدات حزب الوفد العريق لجموع العالم استنكارها لما يحدث على أرض فلسطين العربية من إبادة جماعية على مرآى ومسمع العالم كله.. تهدم المنازل على سكانها وتقذف المستشفيات على مرضاها ومسعفيها وتقصف المدارس والمساجد والكنائس وتقتل الأطفال والشيوخ والنساء الأمنيين على يد بني صهيون عصبة مغتصبة لأرض عربية.

وقالت سيدات حزب الوفد في بيان لها، "نناشد العالم العربي اصطفوا من أجل كرامة القدس وشرف المقدسات المسيحية والإسلامية، مناشدين الدول العظمى المتحدثة باسم حقوق الإنسان أين أنتم مما يحدث من دمار وقتل الإنسان في فلسطين المغتصبة من بني صهيون".

وتابع البيان: "أوقفوا الحرب وأنصبوا ميزان العدل، فلسطين عربية والقدس عربية، وغزة عربية.. نناشد الدول الكبرى بوقف إطلاق النار لحين التفاوض ونؤيد قرار مصر الحكيم أن فلسطين لشعبها وسيناء مصرية ترحب بكل العرب زواراً.. لا لاجئين ولا مستوطنين".

وأختتم البيان: "لن يضيع حق وراءه مطالب".