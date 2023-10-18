حبس المتهمين بإنهاء حياة شخص في مشاجرة بالقاهرة

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس المتهين بإنهاء حياة مواطن خلال مشاجرة بالأسلحة النارية والخرطوش بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات معه بأنهم أثناء سير اثنان منهم مُستقلان دراجة نارية قام المجنى عليه بمحاولة إستيقاف الدراجة مما أسفر عن الاصطدام بإحدى الفتيات حال سيرها وسقوطها أرضًا، فقام الأهالى والمجنى عليه بالتعدى عليهما بالضرب.

وأضاف المتهمون أنهم عقب علمهما بمكان تواجد المجنى عليه إستعنا بالمتهم الآخر وتوجهوا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء، وعصا خشبية "شومة" وقاموا بالتعدى عليه بالضرب ثم قاموا بإطلاق عيار نارى محدثين إصابته والتى أودت بحياته.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات من ذات العيار – سلاح أبيض) المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.

وفى سياق أخر تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.