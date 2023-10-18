وزير التعليم يكشف إجراءات تحقيق عام دراسي منضبط في المدارس

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق عام دراسي آمن ومنضبط في المدارس على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأربعاء، مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الإجراءات المتعلقة بانتظام العام الدراسى.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن من بين تلك الإجراءات: تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تحديد مسئول عن الصيانة البسيطة داخل كل المدارس يقوم بتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على متابعتها المستمرة لصيانة المدارس خلال العام الدراسي.



وأكد وزير التربية والتعليم ي أن الوزارة حريصة علي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل طلاب المدارس.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة قامت بعمل بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" بداية من العام الدراسي الحالي، والذي يأتي استكمالًا لسلسلة الإجراءات التي تنفذها الوزارة التي تهدف لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي الفعال وتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية .

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الإدارة المركزية لتطوير المناهج قامت بإعداد مواد تعليمية وتدريبية لمناهج كافة المراحل الدراسية وتضم طرق الشرح بالتفصيل مع التدريبات، وتم طرحها لطلاب المدارس على موقع الوزارة مجاناً للطلاب قبل بداية العام الدراسي، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي : https://moe.gov.eg/elearningenterypage/

طرق جذب الطلاب إلى المدارس

وتابع وزير التربية والتعليم أن الوزارة أتاحت أيضا منصات البث المباشر لطلاب المدارس فضلا عن الاستعانة بأفضل المعلمين المتميزين في قنوات "مدرستنا"، مشيرا إلى أن بث شرح المواد التعليمية المختلفة للمرحلة الثانوية بدأ يوم الأحد الماضي، موجها بمتابعة الطلاب للمواد التعليمية والتدريبية على المنصات والقنوات .

ووجه وزير التربية والتعليم أيضا باستغلال فترات المشاهدة وجذب الطلاب إلى المدارس خاصة في المرحلة الثانوية من خلال الأنشطة، مؤكدًا على أهمية اليوم الرياضي والثقافي والفني واكتشاف الموهوبين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بعمل مسابقات وتصفيات والإعلان على قنوات مدرستنا عن الفائزين في المجالات المختلفة كريادة الأعمال والجوانب الرياضية والثقافية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة أعدت حقيبة تدريبية للطلاب بعنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة" لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية والاستحقاقات الدستورية وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، مما يسهم فى زيادة معلومات الطلاب عن الموضوعات الهامة المتعلقة بوطنهم وزيادة درجة الوعي لديهم.

