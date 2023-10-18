كشف ملابسات تداول فيديو حول اعتداء شخص على فتاة بالسب

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

هتك عرض طالب.. أسباب الحكم على عامل بـ 15 سنة سجن



أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، حيثيات حكمها الصادر ضد عامل بالسجن المشدد 15 عاما، لإدانته بخطف طالب وهتك عرضه تحت تهديد السلاح داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة السلام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه استقر في يقين المحكمة واطمان إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم "أ- ع" غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة مما زين له شيطانه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا لاشباع رغبته الجنسية من المجنى عليه الطالب بالصف الثالث الإعدادى ذو الخامسة عشر عاما من عمره، والذى قام المتهم بخطفه بطريق التحايل والاكراه من الطريق العام بتاريخ 1 يونيو 2023.

وأضافت: قام المتهم باستدراجه إلى أحد الأبنية المهجورة تحت الانشاء بمساكن في مدينة السلام، وعند محاولة رفضه لذلك قام بإشهار سلاح أبيض "مطواه" وبمواجهته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من اقتياده إلى احد العقارات غير المأهولة بالسكان وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.

كما استندت المحكمة في حيثياتها إلى ماجاء بأقوال المجنى عليه عندما استمعت له على سبيل الاستدلال اقوال المجنى عليهم بأنه تقابل مع المتهم بالطريق العام وطلب منه مرافقته لاحد المنازل فرفض ذلك فقام باشهار سلاح أبيض في وجهه وتعدى عليه بالضرب واقتاده كرها إلى أحد إلى أحد العقارات تحت الانشاء غير ماهولة بالسكان.

واستندت المحكمة إلى تحريات المباحث التي أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه كرها تحت تهديد السلاح إلى مدخل أحد العقارات والتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته قاصدا من ذلك هتك عرضه.

وكشف تقرير الطب الشرعى أن الإصابات الموصوفة بالرأس وأسفل العين اليسرى هي إصابات رضية تحدث من المصادمة الرضية بأجسام راضاه أيا كان نوعها والاصابات المثبته بالعضد الايسر هي سحجات احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم خشنه أيا كان نوعها.



