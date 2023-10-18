عاجل
تعليق أعمال الحملة الانتخابية لرئيس الوفد لمدة ٣ أيام حداداً على أرواح شهداء غزة
الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف ملابسات تداول فيديو حول اعتداء شخص على فتاة بالسب

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

 

ضبط أقراص مُخدرة بأكثر من مليون جنيه ونصف في حملة أمنية بمطروح

ضبط 111مخالفة تموينية في حملات على المخابز البلدية بالمنيا

 

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

هتك عرض طالب.. أسباب الحكم على عامل بـ 15 سنة سجن


أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، حيثيات حكمها الصادر ضد عامل بالسجن المشدد 15 عاما، لإدانته بخطف طالب وهتك عرضه تحت تهديد السلاح داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة السلام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه استقر في يقين المحكمة واطمان إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم "أ- ع" غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة مما زين له شيطانه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا لاشباع رغبته الجنسية من المجنى عليه الطالب بالصف الثالث الإعدادى ذو الخامسة عشر عاما من عمره، والذى قام المتهم بخطفه بطريق التحايل والاكراه من الطريق العام بتاريخ 1 يونيو 2023.

وأضافت: قام المتهم باستدراجه إلى أحد الأبنية المهجورة تحت الانشاء بمساكن في مدينة السلام، وعند محاولة رفضه لذلك قام بإشهار سلاح أبيض "مطواه" وبمواجهته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من اقتياده إلى احد العقارات غير المأهولة بالسكان وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.

كما استندت المحكمة في حيثياتها إلى ماجاء بأقوال المجنى عليه عندما استمعت له على سبيل الاستدلال اقوال المجنى عليهم بأنه تقابل مع المتهم بالطريق العام وطلب منه مرافقته لاحد المنازل فرفض ذلك فقام باشهار سلاح أبيض في وجهه وتعدى عليه بالضرب واقتاده كرها إلى أحد إلى أحد العقارات تحت الانشاء غير ماهولة بالسكان.

واستندت المحكمة إلى تحريات المباحث التي أسفرت عن صحة الواقعة من قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه كرها تحت تهديد السلاح إلى مدخل أحد العقارات والتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته قاصدا من ذلك هتك عرضه.

 

وكشف تقرير الطب الشرعى أن الإصابات الموصوفة بالرأس وأسفل العين اليسرى هي إصابات رضية تحدث من المصادمة الرضية بأجسام راضاه أيا كان نوعها والاصابات المثبته بالعضد الايسر هي سحجات احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم خشنه أيا كان نوعها.


 

 

مواد متعلقة

الأمن العام يضبط رجل أعمال وسائق لاتجارهم في النقد الأجنبي بالمنوفية

سقوط عنصر إجرامي بتهمة سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

8 ملايين جنيه.. سقوط متهم بغسل الأموال في قبضة الأمن

الأمن يرصد 349 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

زور وثائق الزواج.. الإيقاع بالمأذون المُزيف في الشرقية

نتائج الحملات المرورية في ضبط مخالفات الملصق الإلكتروني
الجريدة الورقية