800 مريض يستفيدون من خدمات قافلة منشأة أبو عمر بالشرقية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منذ قليل، بالمرور على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الظواهرية التابعة لمدينة منشأة أبوعمر، والتي بدأت صباح اليوم الأربعاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى مساء الجمعة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة.

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً.

وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليه حتى وقت الزيارة أكثر من 800 مريض، وإجراء 99 فحص معملي، وقام الدكتور هشام مسعود بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى أثناء العمل.

وتابع الدكتور هشام مسعود، جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية الأخرى، مقدماً الشكر لمنسق القوافل، ولجميع الفرق الطبية والعاملين والمشاركين بالقوافل الطبية بالشرقية، على المجهود المبذول لصالح المواطنين والمرضى بالمحافظة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مشروع وحدة طب الأسرة بالظواهرية، والتي تم التطوير الشامل لها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، متابعاً وضع اللمسات النهائية بالتشطيبات بعد إحلال وتجديد مبني الوحدة الصحية، مشيداً بالأعمال الإنشائية والتشطيبات التي تمت بالوحدة، والتي تأتي في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقرى الريف المصري.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل إدارات "الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر"، ويتم خلالها عمل تطوير شامل وإنشاء جديد ورفع كفاءة لعدد 61 منفذ طبي، مقسمة إلى 24 منشأة طبية بالحسينية، و 20 منشأة بصان الحجر، و 17 بمنشأة أبو عمر، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولى للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري.