المهن التعليمية تعلن تأييدها لقرارات الرئيس السيسي والرفض التام للممارسـات الإسرائيلية

أصدرت نقابة المهن التعليمية بيان لدعم قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية .

وقالت النقابة ، : “ نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حـول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي ”.

واضافت النقابة أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء. واستناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضاً؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة السيد الرئيس للاصطفاف والاحتـشـاد لـدعم ومساندة الأشقاء فـي واخرها أرض الفيروز سيناء.

وتابعت : " استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضاً؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة السيد الرئيس للاصطفاف والاحتـشـاد لـدعم ومساندة الأشقاء فـي فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل مـن كـافـة أطيـاف الـشعب المصرى بـالرفض التـام للممارسـات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه.

واكدت على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هـم دائمـاً وأبـدأ فـي الـصفوف الأولـى لـدعم الـوطن، والقضايا الوطنية ".