مكافآت مالية للاعبي سموحة حال الفوز على الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر ، رصد مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق السكندري حال تكمنهم من الانتصار على الزمالك ، خلال اللقاء المقرر إقامته السبت المقبل.



ويلتقي الفريقان مساء يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق سموحة اللقاء محتلاً المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يلعب الزمالك المواجهة باحتلاله الترتيب السابع برصيد 5 نقاط.

عودة أوسوريو ..

وقاد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فريقه الجماعية صباح اليوم الأربعاء على ملعب الترسانة ، بعد انتهاء فترة أجازته التي قضاها رفقة أسرته.

وطلب المدرب الكولومبي تقريرًا من مدحت عبد الهادي المدرب العام عن الأمور الفنية كافة التي حدثت في مران الأبيض خلال فترة غيابه.

كما شهدت تدريبات الزمالك الصباحية اليوم انتظام أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في مران اليوم الأربعاء.

وشرح مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد للاعبين بعض التعليمات الفنية التي وضعها الجهاز الفني لتنفيذها في التقسيمة الفنية للفريق.