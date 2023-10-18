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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين : إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الحل الوحيد للسلام

بوتين
بوتين

 

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء تأكيد موقف بلاده الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية  قائلا "إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تعد الطريق الوحيد للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الأوسط ، وهو ما تتبناه روسيا دائما.

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شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

ووصف الرئيس الروسي استهداف مستشفى المعمداني في غزة الليلة الماضية بـ"الحادث المأساوي والكارثي" ، وهو ما يستوجب ضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على وجه السرعة من خلال بدء المباحثات.

 

وقال بوتين عقب مباحثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج في بكين إن محادثاتنا مع قادة دول المنطقة جاءت في وقتها ومثمرة ولا أحد يريد تفاقم الأوضاع واستمرار النزاع.

وفي سياق متصل أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن صدمته إزاء تدمير مستشفى في قطاع غزة؛ ما أسفر عن استشهاد مئات الأشخاص   

وكتب شولتس، اليوم الأربعاء على منصة إكس (تويتر سابقا): أشعر بالفزع بسبب الصور التي وصلتنا بشأن الانفجار الذي وقع في مستشفى بغزة لقد أصيب واستشهد الأبرياء، قلوبنا مع أسر الضحايا.

وأضاف شولتس: "من الضروري أن يتم فتح تحقيق شامل للغاية بشأن هذا الحادث.

وكان قصف مستشفى في قطاع غزة بواسطة صاروخ أمس الثلاثاء، أسفر عن استشهاد مئات الأشخاص، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة المحلية.

وتقول وزارة الصحة في غزة، إلى جانب العديد من الدول العربية، إن الانفجار المميت وقع نتيجة لغارة جوية إسرائيلية.

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