قنا تبحث مع مستشفي العيون الدولي إجراء جراحات مجانية

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون، خلال استقباله وفد مجموعة مستشفيات العيون الدولي بمكتبه صباح اليوم، للكشف علي المرضي الغير قادرين، و الأسر الأولي بالرعاية.

وأكد محافظ قنا، أنه تم التنسيق مع مجموعة مستشفيات العيون الدولي أحد الصروح الطبية المتخصصة في أمراض العيون؛ لتلبية احتياجات الأسر الأولي بالرعاية والغير قادرين من خلال إجراء العمليات الجراحية الدقيقه لهم سواء زرع قرنية او عمليات الحول او مياه بيضاء بالمجان علي نفقة الدولة او التأمين الصحي وتوزيع العلاج مجانا .

وشكر المحافظ، لوفد مستشفي العيون الدولي لمشاركتهم وحرصهم على تقديم الدعم والمساعدة للفئات الاولى بالرعاية وتوفير الخدمات الطبية لأهالينا فى القرى الأكثر احتياجا.

تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات

وحث المحافظ، علي تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لهم من أجل وصول الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات إلى أكبر عدد من المواطنين والتي تساهم بقدر كبيرا في تخفيف العبء عن الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل .

وحضر اللقاء الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور احمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، ومحمد أحمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، والدكتور محمد محمود عبدالجواد مدير مستشفي العيون الدولي، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع التأمين الصحي بجنوب الصعيد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سلمي محمد عضو المكتب الفني بمديرية الصحة.